Bellona 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Bellona, çevresel etki, kaynak verimliliği ve kurumsal yönetişim odaklı çalışmalarını içeren 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, rapor, çevresel etkilerin azaltılmasından kaynak verimliliğine, insan odağından kurumsal yönetişime kadar geniş bir çerçevede markanın sürdürülebilirlik yaklaşımını, öncelik alanlarını ve yıl boyunca hayata geçirilen çalışmalarını kapsıyor.

Raporda, enerji ve kaynak verimliliği, atık yönetimi ve çevresel etki azaltımı gibi başlıkların yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, çalışan gelişimi, etik yaklaşım ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi sosyal ve yönetişim alanlarına ilişkin çalışmalar da yer alıyor.

Rapor ayrıca, markanın sürdürülebilirlik yolculuğunda takip ettiği stratejik öncelikleri ve gelecek dönem odak alanlarını da içeriyor.

'Sürdürülebilirliği stratejik bir yaklaşım olarak görüyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Karavil, sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, üretimden tedarik zincirine, operasyonlardan mağazacılığa kadar tüm süreçlerini dönüştüren stratejik bir yaklaşım olarak gördüklerini belirtti.

Karavil, '2024 Sürdürülebilirlik Raporumuz, çevresel sorumluluğumuzu, insan odağımızı ve şeffaf yönetişim anlayışımızı somut çalışmalarımızla ortaya koyuyor. Geleceğin beklentilerine uyum sağlayan, verimliliği artıran ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer üreten bir dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir dönüşümün tüm paydaşlarla ilerleyen bir süreç olduğuna değinen Karavil, çalışanlarından iş ortaklarına, tedarikçilerinden müşterilerine kadar tüm paydaşlarla daha güçlü, verimli ve sorumlu bir üretim ve hizmet ekosistemi inşa etmeyi önemsediklerini, Bellona'nın dönüşüm yolculuğunda sürdürülebilirliğin, temel pusulaları olmaya devam edeceğini vurguladı.