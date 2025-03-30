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Ekrem İmamoğlu e-posta ve mektup adresi verdi! "Şimdi ben sizden uzaktayım diye..."

Ekrem İmamoğlu e-posta ve mektup adresi verdi! "Şimdi ben sizden uzaktayım diye..."

Ekrem İmamoğlu, bayram mesajı yayınladı. "Şimdi ben sizden uzaktayım diye... Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!" diyen İmamoğlu, bayram mesajları için e-posta ve mektup adresi verdi.

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İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Cezaevi'nden bayram mesajını paylaştı.

İmamoğlu, mesajının sonuna sevdiklerinin bayram mesajlarını yollayabilmesi için mail adresini ve mektup adresini de ekledi.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Şimdi ben sizden uzaktayım diye...

Bayramlaşamayacağımızı sananlar, çok yanılıyorlar!   Çünkü biz birlikte olmanın yolunu elbet buluruz!

Bu bayramda da bir olmayı birlikte başaracağız! Ramazan Bayramımız kutlu olsun!

Bayram mesajlarınızı bilgi@ekremimamoglu.com’a mail yoluyla gönderebilirsiniz. Hepsi bana iletilecek.

Ya da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A1-1 Semizkumlar Mah. Çanta Cad. Silivri /İstanbul adresine mektup veya kartlarınızı iletebilirsiniz."

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