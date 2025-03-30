Bakan Murat Kurum’dan Ramazan Bayramı paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından deprem bölgesinde evlerine kavuşan vatandaşların görüntülerinin de yer aldığı kutlama mesajı yayımladı.

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Bakan Kurum paylaşımında adil bir dünya ve barış diledi, deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinin azimle tamamlanacağına dikkat çekti. Bakan Kurum, “İyilik ve güzellik duasıyla… Dirlik, birlik ve muhabbet temennisiyle… Soykırımların olmadığı, çocukların öldürülmediği adil bir dünya umuduyla… Depremzede kardeşlerimizle dayanışma azmimizi koruyarak; Büyük ve güçlü Türkiye’de, sağlık, huzur ve mutlulukla, nice bayramlara erişmek dileğiyle… Bayramın mübarek, günün aydın olsun Türkiyem" ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZE, ÇOCUKLARIMIZA YENİ BAYRAMLAR YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Paylaşım mesajındaki görüntülerde ise Bakan Kurum şunları söyledi: Bayramın gelişi gönüllerimize huzur, yüzümüze yeni bir tebessüm getirdi. Biliyoruz ki küçüklerimizin tebessümleri, büyüklerimizin mutlulukları ve ailelerimizin, kardeşlerimizin duaları bizler için en büyük mutluluk ve huzur sebebi olacaktır. Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza yeni bayramlar yaşatmaya devam edeceğiz. Rabbim milletimizle birlikte nice bayramlar yaşamayı bizlere nasip etsin. Aziz milletimizin bayramı mübarek olsun.