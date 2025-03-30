Bakanlıktan deprem bölgesinde bayram kortejleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde bugün ve yarın Ramazan Panayırı Bayram Korteji düzenleyecek. Bando takımlarının eşlik edeceği yürüyüşlerde maskotlarla eğlenceli etkinlikler, sürpriz gösteriler sunulacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde Ramazan ayı boyunca açık tuttuğu panayırlarda depremzede çocuklara eğitici-öğretici etkinliklerin yanı sıra Ramazan gelenekleri de yaşatıldı. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri çerçevesinde Sıfır Atık kavramını anlatan etkinliklerin de yapıldığı panayırlarının kapanışı Ramazan Panayırı Bayram Korteji ile tamamlayacak. Depremzede çocuklar ve ailelerine Ramazan sevincini yaşatan panayırlarında bayram da coşkuyla kutlanacak.

4 İLDE KORTEJ DÜZENLENECEK

Malatya’da bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek kortej Malatya Park AVM’nin önünde başlayıp Malet Konteyner Kent’te sona erecek. Adıyaman’da ise yarın saat 14.00’te Atatürk Bulvarı Valilik Konağı önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Heykeli önünde tamamlanacak. Kahramanmaraş ve Hatay’ın İskenderun ilçesinde de yarın 14.00’te kortej yürüyüşü yapılacak. Kahramanmaraş’ta Hacı Murat Caddesi’nde başlayacak etkinlik Namık Kemal Mahallesindeki Ramazan Panayırı’nda sona erecek. İskenderun’da ise Fener Caddesi’nde başlayacak olan yürüyüş İskenderun Millet Bahçesi’nde tamamlanacak. Bando takımlarının eşlik edeceği yürüyüşlerde maskotlarla eğlenceli etkinlikler, sürpriz gösteriler sunulacak ve bayram şekerleri dağıtılacak.