Gazeteci Talat Atilla'nın babasının mezarına alçak eylem

Gazateci Talat Atilla'nın, Ankara'daki mezarlıkta babasının mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazdıkları ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren Atilla, "Kim bu şerefsizler? Kim bu şerefsizlere göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey'in dikkatine" dedi.

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Gazeteci-yazar Talat Atilla'yı kahreden haber. Ankara'da babasının yattığı mezar yerinde mezar taşını söken kimliği belirsiz kişi veya kişiler, başka bir kişinin ismini yazdı.

Sosyal medyadan mezarlıktan fotoğraf paylaşan Atilla, bu duruma tepki göstererek, "Böyle bir alçaklığı kim yaptıysa, göz yumduysa hesabını soracağım. Rahmetli babamın mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismini yazmak neyin nesi? Burası dağ başı mı? Kim bu şerefsizler? Kim bu şerefsizlere göz yumanlar? @mansuryavas06

beyin dikkatine!" ifadelerine yer verdi.