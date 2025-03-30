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Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Büşra, arkadaşının evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

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İddiaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ö.K. (29) sabah evine geldiğinde, misafir ettiği arkadaşı Büşra Cin'i (24) yatakta tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından genç kadının cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Ö.K. ifadesi alınmak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Tabancanın Ö.K'ye ait olduğu belirtildi.

Cin'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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