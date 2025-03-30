Antalya'da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada ölenler var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 BAH 781 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 42 HC 734 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yaralanan aynı aileden 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.