BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  GÜNCEL

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Arife günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Arife günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arife gününde ülke genelinde 766 trafik kazasının yaşandığını, 1219 kişinin yaralandığını, 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya sosyal medya hesabından, dün ülke genelinde yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ramazan Bayramı arifesinde 766 trafik kazasının yaşandığını aktaran Yerlikaya, "Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın"

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."

ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Talat Atilla'nın babasının mezarına alçak eylem
Gazeteci Talat Atilla'nın babasının mezarına alçak eylem
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Can kaybı yükseldi
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Can kaybı yükseldi
İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü
İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü
Bakanlıktan deprem bölgesinde bayram kortejleri
Bakanlıktan deprem bölgesinde bayram kortejleri
Sıfır atık ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı
Sıfır atık ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü namaz kılarken ateş açtılar
İsrail, bayram sabahında 9 Filistinliyi öldürdü namaz kılarken ateş açtılar
Eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu vefat etti
Eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu vefat etti
Bakan Murat Kurum’dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Bakan Murat Kurum’dan Ramazan Bayramı paylaşımı
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı
İstanbul Valisi Gül, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı
Husiler ABD uçak gemisiyle 24 saatte üç kez çatıştı
Husiler ABD uçak gemisiyle 24 saatte üç kez çatıştı
Emine Erdoğan'dan sıfır atık günü paylaşımı
Emine Erdoğan'dan sıfır atık günü paylaşımı
Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu
Şanlıurfa'da görev sırasında fenalaşan polis memuru şehit oldu