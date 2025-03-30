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Pentagon'un çalışanlarına dağıttığı 'gizli belgenin' içeriği belli oldu

Pentagon'un çalışanlarına dağıttığı 'gizli belgenin' içeriği belli oldu

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) çalışanlarına dağıttığı "gizli belgede", önceliğin "Çin'i, Tayvan'ın (olası) işgalinden caydırmak" olacağı ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

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Washington Post'un haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth imzasıyla Bakanlık çalışanlarına "gizli" belge dağıtıldı.

Toplamda 9 sayfalık belgede, "Çin, Pentagon'un öncelikli tehdidi durumundadır. Çin'in, Tayvan'ı (olası) oldubitti işgalinden caydırılması ise ABD iç güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra, öncelikli senaryodur." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin yönetimine karşı "olası bir savaşa" hazırlanma vizyonunun ortaya konduğu belgede, Tayvan'a savunma harcamalarını büyük ölçüde artırması konusunda "baskı" yapılmasına işaret edildi.

Belgede ayrıca, Grönland ve Panama Kanalı dahil olmak üzere "yakın çevredeki" tehditlere karşı ABD'yi savunmanın da yer aldığı belirtildi.

Söz konusu belgede, son günlerde ABD gündemini meşgul eden düzensiz göç ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda ordunun doğrudan rol alması öngörüldü.

Öte yandan, yer yer aynı cümlelerin kullanılmasıyla, söz konusu belgenin, Ağustos 2024'te yayımlanan bir düşünce kuruluşunun raporuna benzerliği dikkati çekiyor.

- Dışişleri'nden tutum değişimi

ABD Dışişleri Bakanlığı ise 16 Şubat'ta internet sitesindeki Tayvan bölümünde önceden yer alan "ABD'nin, Ada'nın bağımsızlığını desteklemediğine" ilişkin ifadeyi kaldırmıştı.

Sitede yapılan yeni düzenlemede, Tayvan'ın Pentagon ile teknoloji ve yarı iletken geliştirme projelerinde işbirliği yaptığı vurgulanarak, Washington yönetiminin, Ada'nın uluslararası örgütlere üyeliğini "uygulanabilir durumlarda" destekleyeceği belirtilmişti.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. Yabancı donanmaların bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, ülkeler arasında gerginliğe sebep oluyor.

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