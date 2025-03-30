BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  SPOR

Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları

 Dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Abone ol

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger de yaptığı paylaşımda "Tüm müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Ayrıca Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Al-Ahli'nin kanat oyuncusu Riyad Mahrez, İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'li İlkay Gündoğan, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenledi
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenledi
Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı
Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Sıfır Atık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Sıfır Atık Günü paylaşımı
Okullarda abur cubur satışı yasaklandı
Okullarda abur cubur satışı yasaklandı
Antalya'da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada ölenler var
Antalya'da otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı! Feci kazada ölenler var
Bomba CHP kulisi! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak
Bomba CHP kulisi! Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Arife günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti
Bakan Ali Yerlikaya açıkladı! Arife günü trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti
Gazeteci Talat Atilla'nın babasının mezarına alçak eylem
Gazeteci Talat Atilla'nın babasının mezarına alçak eylem
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Can kaybı yükseldi
7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremler! Can kaybı yükseldi
İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü
İsrailliler sığınaklara kaçtı Yemen'den atılan balistik füzeler Kudüs'ün batısına düştü
Bakanlıktan deprem bölgesinde bayram kortejleri
Bakanlıktan deprem bölgesinde bayram kortejleri
Sıfır atık ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı
Sıfır atık ile 7 yılda 74,5 milyon ton atık ekonomiye geri kazandırıldı