İstanbul'da bayram trafiği! Yola çıkacaklar aman dikkat yüzde 89'a kadar çıktı

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşların kentin farklı noktalarına akın etmesi, trafik yoğunluğunu beraberinde getirdi.

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Bayram nedeniyle kabir ve ev ziyaretleri yapanlar ile kentin tarihi-turistik mekanları ve sahil kesimlerine giden İstanbullular, yoğunluğa neden oldu.

Toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olduğu kentte, metrobüs, metro, vapur, otobüs ve Marmaray duraklarında ve üst geçitlerdeki kalabalık dikkati çekti.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zeytinburnu'ndan başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzandı. TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda Kadıköy ve Tuzla arasında her iki yönde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. TEM Otoyolu'nda ise Edirne istikametinde Sultanbeyli ile Ataşehir arasında Ankara istikametinde ise Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar yavaş ilerledi.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 76'ya çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 89 olarak ölçüldü.