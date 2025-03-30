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HABER /  DÜNYA

Okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi.

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Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.

Para cezası kesilecek

Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.

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