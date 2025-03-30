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Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı

Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını ve bayram sonrası mesaiye başlacağını söylediğini açıkladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaisine tekrar döneceği tarih netleşti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları bitiren paylaşım, Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'dan geldi.

X platformundan paylaşımda bulunan Doğru, şu ifadelere yer verdi:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bayram tebriği için aradı. Kendisiyle bayramlaştık. Sağlık durumu gayet iyi olan Sn. Bahçeli bayram sonrasında mesaisine başlayacağını dile getirdi. Ekol TV’yi takip ettiğini söyleyerek, başarılar diledi. Kendisine nezaketinden ve samimi dileklerinden ötürü teşekkür ediyorum."

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