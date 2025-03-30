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Talat Atilla'nın babasının mezarında Behzat Ç. için saygısızlık yapılmış!

Talat Atilla'nın babasının mezarında Behzat Ç. için saygısızlık yapılmış!

Gazateci Talat Atilla'nın babasının mezar taşını sökerek başka bir kişinin ismi yazıldı. Atilla, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eklediği paylaşımında "Kim bu şerefsizler? Kim bu şerefsizlere göz yumanlar? Mansur Yavaş Bey'in dikkatine" ifadelerini kullandı. İşin aslı daha sonra ortaya çıktı.

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Gerçeği öğrenen Talat Atilla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na tepki gösterdi. Zira bu saygısızlığın nedeninin dizi çekimi olduğu ortaya çıktı. Atilla sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi;

Orada yatan benim babam

''Babamın mezar taşına başka bir kişinin ismini yapıştıran Behzat Ç. dizisiyle tanınan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'muymuş. Behzat Ç.'yi çekmiş. Bu nasıl bir utanmazlık Erdal Bey? Benim babamın kabri çekim platosu mu? Siz benden izin aldınız mı? Onbinlerce mezar içinden benim babamın mezarını bulmanız çok ilginç! Sizi tv'de bir kaç kez eleştirdim diye mi bu terbiyesizlik! Bunun hesabını meşru olan her ortamda sizden soracağım. Orada yatan benim babam''.

Gazeteci Zafer Şahin'de konuyu dile getirerek Talat Atilla'ya destek verdi.

''Etimesgut’un oyuncu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu, dizi çekimi için gazeteci Talat Atilla’nın babasının mezar taşındaki ismin üzerine başka bir isim yapıştırmış!! Talat Atilla bu tepkisinde sonuna kadar haklı… Bir bayram günü insanlara bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok.''

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