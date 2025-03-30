BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01
HABER /  DÜNYA

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta görüşeceklerini açıkladı

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta görüşeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta görüşeceklerini açıkladı. Ayrıca Trump, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin güvenilirliğini sorgulayan açıklamalarına sert tepki gösterdiğini ve "çok öfkeli" ve "kızgın" olduğunu da söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

"PUTİN'E ÇOK ÖFKELİ VE KIZGINIM"

Ayrıca Trump, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin güvenilirliğini sorgulayan açıklamalarına sert tepki gösterdiğini ve "çok öfkeli" ve "kızgın" olduğunu da söyledi. Trump, Rus liderin Ukrayna'da geçici bir hükümet kurulması çağrısında bulunarak Zelensky'nin görevden uzaklaştırılmasına yol açabilecek açıklamalarının "doğru yönde gitmediğini" ifade etti.

"EĞER ONUN HATASI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEM..."

Trump, "Eğer Rusya ile Ukrayna'daki kan dökülmesini durdurmak için bir anlaşmaya varamazsam ve bunun Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem ki bu böyle olmayabilir, ama eğer Rusya'nın hatası olduğunu düşünürsem, Rusya'dan çıkan tüm petrole ikincil vergiler koyacağım." dedi.

PETROLDE YÜZDE 50'YE VARAN VERGİ TEHDİDİ

ABD Başkanı, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu şu anlama gelir: Eğer Rusya'dan petrol satın alıyorsanız, ABD'de iş yapamazsınız. Tüm petrol için yüzde 25'lik bir vergi uygulanacak, hatta bu vergi yüzde 25 ila yüzde 50 arasında değişebilir."

ÖNCEKİ HABERLER
Talat Atilla'nın babasının mezarında Behzat Ç. için saygısızlık yapılmış!
Talat Atilla'nın babasının mezarında Behzat Ç. için saygısızlık yapılmış!
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ikinci yarışını kazandı
Mustafa Varank'tan Özel'in 'Maltepe mitingine 2.2 milyon kişi geldi' iddiasına yanıt
Mustafa Varank'tan Özel'in 'Maltepe mitingine 2.2 milyon kişi geldi' iddiasına yanıt
CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
CHP'nin Maltepe mitinginde tabanca taşıyan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Trabzon'da oğlu bildiği kişinin başkasından olduğunu öğrenince olanlar oldu
Trabzon'da oğlu bildiği kişinin başkasından olduğunu öğrenince olanlar oldu
Pentagon'un çalışanlarına dağıttığı 'gizli belgenin' içeriği belli oldu
Pentagon'un çalışanlarına dağıttığı 'gizli belgenin' içeriği belli oldu
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
İstanbul'da bayram trafiği! Yola çıkacaklar aman dikkat yüzde 89'a kadar çıktı
İstanbul'da bayram trafiği! Yola çıkacaklar aman dikkat yüzde 89'a kadar çıktı
Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları
Dünyaca ünlü futbolculardan Ramazan Bayramı mesajları
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenledi
Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenledi
Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı
Devlet Bahçeli Emrah Doğru'yu aradı mesaiye başlayacağı tarihi açıkladı