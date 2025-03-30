7 Nisan'dan itibaren gayrimenkul ilanları e-Devlet onayı olmadan yayınlanamayacak. Bu radikal kararla sahte ilanlar, fiyat manipülasyonları ve piyasadaki dengesizlikler tarihe karışıyor.

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Türkiye'de uzun süredir şikayet konusu olan gayrimenkul manipülasyonlarına karşı hükümet tarihi bir adım attı. 7 Nisan'dan itibaren Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) artık satılık konut ve iş yerleri için zorunlu hale geliyor. Bu hamleyle piyasadaki suni fiyat artışlarının ve sahte ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAHTE İLANLAR VE FİYAT ŞİŞİRME OYUNLARI BİTİYOR

Uzun süredir sektörde büyük bir sorun hâline gelen sahte ilanlar ve fiyat şişirme girişimleri için hükümet harekete geçti. Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararla, 1 Ocak’ta kiralık konutlar için devreye alınan EİDS, 7 Nisan’dan itibaren satılık konut ve iş yerleri için de geçerli olacak.

Pandemi sonrası döviz kuru, faiz oranları ve enflasyonun etkisiyle piyasalar altüst olurken, bu süreçte fırsatçılar devreye girdi. Aynı binada satılık veya kiralık konutlar arasında büyük fiyat farkları oluştu. Otomotiv sektöründe de benzer manipülasyonlar yaşandı ve hükümet stokçulara yönelik denetimler başlatarak fiyat artışlarını dengeledi.

İLAN SİTELERİNE AĞIR CEZALAR UYGULANDI

Ev sahipleri ve emlakçılar, sahte ilanlarla piyasayı yönlendirmeye çalışırken, denetimler sıkılaştırıldı ve birçok platforma cezalar kesildi. Ticaret Bakanlığı, emlak ve otomotiv ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirdi.

Düzenlemeye uymayan şirketlere yönelik cezalar gecikmedi. İki büyük ilan platformuna toplam 1,2 milyon lira idari para cezası kesildi.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemle birlikte artık satılık ve kiralık ilanlar yalnızca mülk sahibinin e-Devlet üzerinden yetkilendirdiği kişiler tarafından verilebilecek. Böylece sahte ilanlar ve fiyat manipülasyonları engellenerek tüketiciler daha güvenli bir şekilde alım-satım yapabilecek.

UZMANLARDAN DESTEK: EİDS SAYESİNDE PİYASADA GERÇEKÇİ FİYATLAR GÖREBİLECEĞİZ

Gayrimenkul uzmanları ve sektör temsilcileri, bu düzenlemenin uzun süredir beklenen bir adım olduğunu belirterek, piyasanın daha gerçekçi fiyatlara kavuşacağını ve tüketicinin korunacağını ifade ediyor.

EİDS, hem alıcıyı hem de satıcıyı koruyarak piyasanın daha adil işlemesini sağlayacak. Özellikle ilk defa ev veya iş yeri satın alacak kişiler için büyük bir güvence sunacak.

KAYNAK: HABER7