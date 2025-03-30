Ciro Immobile'ye, dünya devi kancayı taktı

Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Ciro Immobile'ye, Inter'in talip olduğu iddia edildi.Abone ol
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, form tutmakta güçlük çekiyor. Galatasaray derbisinde süre alamayan yıldız oyuncunun, takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. İtalyan oyuncuya, Inter'in talip olduğu iddia edildi.
INTER TALİP OLDU!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Serie A devi Inter, Immobile'yi transfer listesine ekledi. Kulüp, Mehdi Taremi'nin sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşılık deneyimli forvet için Beşiktaş ile temas kurmaya hazırlanıyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 33 resmi maça çıkan Immobile, 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılar sundu.