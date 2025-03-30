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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa şampiyonu olan özel sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa şampiyonu olan özel sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

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Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bayramı bayram yapan özel sporcularımızdan madalya yağmuru. Finlandiya'da düzenlenen VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 12 altın, 10 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazanarak tarifsiz bir gurur yaşatan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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