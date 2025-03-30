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Macron’dan Netanyahu’ya çağrı: Gazze'ye saldırıları durdur

Macron’dan Netanyahu’ya çağrı: Gazze'ye saldırıları durdur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yaptıkları telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu ile telefonda görüştü. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail'in güvenliği, Fransa için öncelik taşıyor. İsrail Başbakanı'na Gazze'deki saldırıları durdurma ve ateşkese geri dönme çağrısında bulundum. İnsani yardımların derhal yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Arap Birliği’nin Gazze’nin yeniden inşasına yönelik planı ve iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Macron, "Bu, her iki halk için barış ve güvenliğin tek yoludur. Zorunlu yerinden etme veya ilhak gibi herhangi bir adım bu hedefe aykırıdır" dedi.

"LÜBNAN KONUSUNDA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARAR VERDİK"

Netanyahu’ya Lübnan ile varılan ateşkese sıkı şekilde uyulması çağrısında bulunduğunu ifade eden Macron, "Bu, Mavi Hat'ın her iki tarafındaki sivil halkın güvenliği için tüm taraflar için geçerlidir. Lübnan konusunda birlikte çalışmaya karar verdik. Lübnan'ın egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etmek için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini ve devletin silahlar üzerindeki tekelini yeniden sağlamak için destek verilmesini içeriyor" dedi.

SURİYE MESELESİ

Netanyahu ile Suriye konusunu da ele aldıklarını ifade eden Macron, "İsrail Başbakanı ile Suriye'nin istikrara kavuşturulması ve tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını ele aldık. Tüm bu öncelikli konularda İsrailli yetkililerle yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'nun istikrara ihtiyacı var. Tüm taraflar için bir geleceği ancak adil ve kalıcı bir barış garanti edebilir" dedi.

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