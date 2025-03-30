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Serdar Dursun'un golü İsmail Kartal'a yetmedi!

Serdar Dursun'un golü İsmail Kartal'a yetmedi!

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Shams Azar'a 3-2 mağlup oldu.

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İran Pro Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Shams Azar Qazvin'e konuk oldu.

Shams Azar Qazvin'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.

SERDAR DURSUN DURDURULAMIYOR!

Persepolis'te Serdar Dursun 25. dakikada ağları sarstı. Serdar Dursun, son 6 maçında 4 gol attı.

Persepolis 47 puanla 3. sırada kaldı. Shams Azar Qazvin ise puanını 27 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.

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