Serdar Dursun'un golü İsmail Kartal'a yetmedi!

İran Pro Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Shams Azar'a 3-2 mağlup oldu.Abone ol
İran Pro Ligi'nin 24. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, Shams Azar Qazvin'e konuk oldu.
Shams Azar Qazvin'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.
SERDAR DURSUN DURDURULAMIYOR!
Persepolis'te Serdar Dursun 25. dakikada ağları sarstı. Serdar Dursun, son 6 maçında 4 gol attı.
Persepolis 47 puanla 3. sırada kaldı. Shams Azar Qazvin ise puanını 27 yaptı ve 13. sıraya yükseldi.