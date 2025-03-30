Erdoğan'ı hedef alan küstah açıklama sonrası Türkiye'den İsrail mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Küstahça açıklamayı reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

'KÜSTAHÇA AÇIKLAMAYI REDDEDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır.

Bu tutum, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir.

'İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ BAKAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Erdoğan'a 'diktatör' diyerek hitap eden Saar şu ifadeleri kullandı:

Diktatör Erdoğan, anti-semitik yüzünü ortaya koydu. Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir saat önce anlarlar.