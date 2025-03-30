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Netanyahu Macaristan'a gidiyor: Ülke dışına çıktığı an tutuklanması bekleniyor!

Netanyahu Macaristan'a gidiyor: Ülke dışına çıktığı an tutuklanması bekleniyor!

Hakkında tutuklama kararı olan İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan'a gidiyor. Netanyahu, emre uymayacağının garantisini veren Başbakan Orban ile görüşecek.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yurt dışına çıkıyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun çarşamba günü akşam saatlerinde Macaristan'a gideceğini bildirdi. Netanyahu, daha önce UCM'nin tutuklama emrine uymayacağının garantisini veren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşecek.

YURT DIŞINDA KALACAK

Netanyahu, Yahudilerin kutsal günü olarak kabul edilen Şabat boyunca yurt dışında kalacak.

UCM TUTUKLAMA EMRİ İSTEMİŞTİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle 20 Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasını istemişti.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) I No'lu Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te başvuruda bulunduğu "mahkemenin yetkisini tanımama ve Netanyahu ile Gallant hakkındaki tutuklama emri işlemlerini durdurma" taleplerini incelemişti.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKMIŞTI

Mahkeme 21 Kasım 2024'te İsrail'in yetki itirazlarını oy birliğiyle reddederek, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer, kararı reddettiklerini bildirmiş ve mahkemenin meşruiyetini sorgulamıştı. Orban ise, tutuklama kararına uymayacağını ve Netanyahu'yu ülkeye davet edeceğini açıklamıştı.

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