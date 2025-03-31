Sahnede fenalaşıp ölen Volkan Konak'ın son sözleri!

KKTC'deki konserinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, sahnedeki son sözlerine ait görüntüler ortaya çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan Volkan Konak, konser sırasında kalp krizi geçirmesinin ardından Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında hayatını kaybetti.

Sahnedeki konuşması ortaya çıktı

Konak'ın, hayatını kaybetmeden önce sahnedeki son konuşması da objektiflere yansıdı.

"Devrimciler korkmaz"

Sanatçının, sosyal medyada defalarca paylaşılan sözleri şöyle:

“Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz. Sen bunu bilmez misin?

Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme vuranlardanız. Horoz bile kesmemiş ama 13 sene yatmış Nazım Hikmet'in torunlarıyız. Ne olur içeri atarlarsa... Sevgilim sen kalbini dalgalandırma, sen beni sevmeye devam et!

Türkiye'nin bayrağı kadar güzel ve asil kadınım sen beni sevmeye devam et!"

Volkan Konak'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada "Güzel insanlar güzel günler göremeden bir bir göçüp gidiyor", "Of of çok etkilendim", "Mert adamdı. Lafını hiçbir zaman esirgemezdi" yorumları yapıldı.