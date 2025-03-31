Volkan Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe mesajlar
Ünlü sanatçı Volkan Konak, dün gece hayatını kaybetti. Konak'ın ani vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin Volkan Konak paylaşımları...
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler Volkan Konak'ın vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlülerin paylaşımları...
NİYAZİ KOYUNCU
"20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden."
SİBEL CAN
"Ah be canım"
MERVE ÖZBEY
"Volkan ağabey... Acıma acı eklendi. Sen dünyanın en güzel insanlarından bir tanesiydin. Ah Selma abla ah..."
EMRE BELÖZOĞLU
"Çok değerli ağabeyim, kuzenim Volkan Konak'ın vefat haberini almanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Tarifi çok zor... Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."
MİNE TUGAY
"Başımız sağolsun. Volkan Konak'ı kaybettik."
ÜMİT ERDİM
"Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu Kuzeyin Oğlu."
MUSTAFA SANDAL
"Saygıdeğer meslektaşım Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Kuzeyin oğlu."
BENGÜ
"Yapma be Volkan abi"
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
"Aciziz hem de o kadar aciziz ki... Çok üzüldüm. İnanamıyorsun da ama elden ne gelir? Koca bir hiç... Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun."