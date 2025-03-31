Volkan Konak'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden peş peşe mesajlar

NİYAZİ KOYUNCU

"20 yıl önce ağabeyimi kaybettim, şimdi de Volkan abiyi. Ne diyeceğim ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şunu biliyorum ki hayat gerçekten çok kısa... Çok ama çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu abi. Kazım’a da selam söyle bizden."

SİBEL CAN

"Ah be canım"

MERVE ÖZBEY

"Volkan ağabey... Acıma acı eklendi. Sen dünyanın en güzel insanlarından bir tanesiydin. Ah Selma abla ah..."