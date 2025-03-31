BIST 9.659
DOLAR 37,94
EURO 41,10
ALTIN 3.804,88
HABER /  GÜNCEL

Nisan ayında kış geri dönüyor! Don, sel ve çığ riski

Nisan ayında kış geri dönüyor! Don, sel ve çığ riski

Ramazan Bayramı'nı yağışlı, ılık ve bahar havasında geçiren Türkiye'yi, Nisan ortasında sürpriz bir soğuk hava dalgası bekliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların ani şekilde düşeceğini ve bazı bölgelerde hava koşullarının kış mevsimini aratmayacağını belirtiyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde don, sel ve çığ riski yeniden gündemde.

Abone ol

Mart ayında bir yanda kar yağışı sürprizi, diğer yanda adeta yazdan kalma günler yaşanırken, gözler Ramazan Bayramı'nın kalan günlerine ve Nisan ayına çevrildi. Hava durumu tahminlerine göre bayramın ilk günleri büyük ölçüde yağışsız geçecek, ancak kısa süreli sağanaklar kapıda. Özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası ile Boğaziçi çevresinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Çöl tozu havasının yağmurlarla temizlenmesi bekleniyor.

Bayramın üçüncü gününden itibaren ise yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkisini artıracak. Salı ve çarşamba günleri uzun süreli sağanaklar görülebilir. Doğu Anadolu’da sel ve taşkın riski dikkat çekerken, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Sivas çevresinde su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise heyelan ve çığ tehlikesi gündemde. Ordu, Samsun ve Bayburt illeri bu konuda risk altında bulunuyor. Ankara’da zaman zaman hafif yağışlar görülebileceği belirtilirken, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs’ta da yağışlı bir bayram havası bekleniyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki 4–5 gün boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Nisan ayında ise 2–3 gün sürecek yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer ayrıca, Nisan ayının ortasında birkaç gün sürecek yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Bu ani sıcaklık düşüşünün, tarım ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakan duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatırılacak!
Bakan duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatırılacak!
Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası! 2 isim anlaştı mı?
Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası! 2 isim anlaştı mı?
Trump "Yüzde yüz" demişti! Rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Trump "Yüzde yüz" demişti! Rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Volkan Konak yıllar önce vasiyetini böyle açıklamıştı! Yaksınlar beni...
Volkan Konak yıllar önce vasiyetini böyle açıklamıştı! Yaksınlar beni...
Ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti
Netanyahu Macaristan'a gidiyor: Ülke dışına çıktığı an tutuklanması bekleniyor!
Netanyahu Macaristan'a gidiyor: Ülke dışına çıktığı an tutuklanması bekleniyor!
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa şampiyonu olan özel sporcuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Avrupa şampiyonu olan özel sporcuları kutladı
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir
Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir
Macron’dan Netanyahu’ya çağrı: Gazze'ye saldırıları durdur
Macron’dan Netanyahu’ya çağrı: Gazze'ye saldırıları durdur
Serdar Dursun'un golü İsmail Kartal'a yetmedi!
Serdar Dursun'un golü İsmail Kartal'a yetmedi!