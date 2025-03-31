Nisan ayında kış geri dönüyor! Don, sel ve çığ riski

Ramazan Bayramı'nı yağışlı, ılık ve bahar havasında geçiren Türkiye'yi, Nisan ortasında sürpriz bir soğuk hava dalgası bekliyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların ani şekilde düşeceğini ve bazı bölgelerde hava koşullarının kış mevsimini aratmayacağını belirtiyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde don, sel ve çığ riski yeniden gündemde.

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Mart ayında bir yanda kar yağışı sürprizi, diğer yanda adeta yazdan kalma günler yaşanırken, gözler Ramazan Bayramı'nın kalan günlerine ve Nisan ayına çevrildi. Hava durumu tahminlerine göre bayramın ilk günleri büyük ölçüde yağışsız geçecek, ancak kısa süreli sağanaklar kapıda. Özellikle İstanbul’un Anadolu Yakası ile Boğaziçi çevresinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Çöl tozu havasının yağmurlarla temizlenmesi bekleniyor.

Bayramın üçüncü gününden itibaren ise yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkisini artıracak. Salı ve çarşamba günleri uzun süreli sağanaklar görülebilir. Doğu Anadolu’da sel ve taşkın riski dikkat çekerken, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Sivas çevresinde su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise heyelan ve çığ tehlikesi gündemde. Ordu, Samsun ve Bayburt illeri bu konuda risk altında bulunuyor. Ankara’da zaman zaman hafif yağışlar görülebileceği belirtilirken, Akdeniz Bölgesi ve Kıbrıs’ta da yağışlı bir bayram havası bekleniyor.

Uzmanlara göre önümüzdeki 4–5 gün boyunca Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. Nisan ayında ise 2–3 gün sürecek yeni bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapması bekleniyor.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Özer ayrıca, Nisan ayının ortasında birkaç gün sürecek yeni bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağını açıkladı. Bu ani sıcaklık düşüşünün, tarım ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilere yol açabileceği uyarısında bulundu.