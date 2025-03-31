BIST 9.659
DOLAR 37,94
EURO 41,10
ALTIN 3.804,88
HABER /  DÜNYA

İsrail, bayramın ikinci gününde Gazze'nin güneyine saldırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail, bayramın ikinci gününde Gazze'nin güneyine saldırdı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Abone ol

İsrail ordusu, Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni hedef alan şiddetli saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Han Yunus kentindeki Han Yunus kampında "Mikdad" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kentin Abasan el-Kebira bölgesinde "en-Neccar" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından hedef alınması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un merkezinde İsrail ordusunun gece saatlerinde Kemal Muammer isimli Filistinlinin evini bombalaması sonucu 6 kişi öldü.

İsrail ordusunun, dün, bayramın birinci gününde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Prangalar sökülüp atıldı
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Prangalar sökülüp atıldı
Sahnede fenalaşıp ölen Volkan Konak'ın son sözleri!
Sahnede fenalaşıp ölen Volkan Konak'ın son sözleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun diplomasi trafiği
Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki! İfadeleri tam anlamıyla küstahlıktır
Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı'na sert tepki! İfadeleri tam anlamıyla küstahlıktır
Nisan ayında kış geri dönüyor! Don, sel ve çığ riski
Nisan ayında kış geri dönüyor! Don, sel ve çığ riski
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakan duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatırılacak!
Bakan duyurdu: 5 bin TL hesaplara yatırılacak!
Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası! 2 isim anlaştı mı?
Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası! 2 isim anlaştı mı?
Trump "Yüzde yüz" demişti! Rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Trump "Yüzde yüz" demişti! Rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Volkan Konak yıllar önce vasiyetini böyle açıklamıştı! Yaksınlar beni...
Volkan Konak yıllar önce vasiyetini böyle açıklamıştı! Yaksınlar beni...
Ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Volkan Konak hayatını kaybetti