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Alperen Şengün'den 16 sayı! NBA'de Houston Rockets, Phoenix Suns'ı yendi

Alperen Şengün'den 16 sayı! NBA'de Houston Rockets, Phoenix Suns'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi olduğu maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 148-109 yendi.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Phoenix'deki PHX Arena'ya konuk olan Rockets'da Jalen Green 33 sayı üretirken, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla " double-double- yaptı.

Phoenix Suns'ta Devin Booker 28, Kevin Durant 11 ve Monte Morris ise 10 sayı üretti.

Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a kaybetti

Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın 14 sayı, 8 ribauntlık performans gösterdiği maçta Toronto Raptors'a 127-109 kaybetti

Raptors'ta RJ Barrett 31 sayıyla galibiyetin mimarı olurken Ja'Kobe Walter 17 sayı kaydetti.

76ers'da Lonnie Walker 23 sayıyla oynadı.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 127-122

New York Knicks-Portland Trail Blazers: 110-93

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 106-148

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 98-94

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 123-104

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-145

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-127

Phoenix Suns-Houston Rockets: 109-148

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