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MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

MHP heyeti DEM Parti'ye bayram ziyaretini gerçekleşti. MHP ilde DEM Parti ilk kez bayramlaştı. Ziyaret sırasında MHP'li İsmet Büyükataman dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Bayramın ikinci günü siyasi partilerin bayramlaşma programıyla başladı. MHP de ilk kez DEM Parti ile bayramlaştı.

"KARDEŞLİĞİN HAKİM OLDUĞU BİR GÜN"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MHP'li İsmet Büyükataman, "Bugün bayram, dostluğun, kardeşliğin hakim olduğu bir gün. MHP olarak bu bayramda sayın Genel Başkanımızın takdir ve tasarruflarıyla yelpazeyi oldukça genişlettik" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

DEM Parti'nin bayramın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşma programında; AK Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi de yer alıyor.

BAHÇELİ'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Öte yandan Türkgün'e açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinin gerçekleşmek üzere olduğunu söyledi. Bahçeli, İmralı'dan gelen fesih çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

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