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Kırıkkale'de husumetlilerin buluşmasında kan aktı

Kırıkkale'de husumetlilerin buluşmasında kan aktı

Kırıkkale'de husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olan Y.A, B.S, H.S, F.D, E.C.A, S.Ö, O.B, A.B, İ.M. ve S.G, Yehimahalle Rıza Elitok Parkı'nda buluştu.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.A, B.S, H.S. ve F.D. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D'nin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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