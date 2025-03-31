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Müsavat Dervişoğlu'ndan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

Müsavat Dervişoğlu'ndan vefat eden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

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Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin eğilmeyen güçlü sesi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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