Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak, Çarşamba günü memleketi Trabzon Maçka’da toprağa verilecek.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Türk müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın, İskele ilçesinde verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olay, sanatçının sahnede olduğu sırada meydana geldi. Konak’a ilk müdahaleyi konseri izleyen sağlık görevlileri ve vatandaşlar yaptı. Ardından hızla olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, sanatçıyı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede entübe edilerek ileri yaşam desteği uygulanan Konak, yoğun çabalara rağmen hayata döndürülemedi.

MÜZİK CAMİASI VE HAYRANLARI DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDE

Volkan Konak’ın ani ölümü başta sanat dünyası olmak üzere milyonlarca hayranını yasa boğdu. Karadeniz müziğinin güçlü sesi olarak hafızalara kazınan Konak, yalnızca eserleriyle değil, duruşuyla da büyük bir kitleye ilham kaynağı olmuştu.

CENAZE MAÇKA’DA DEFNEDİLECEK

KKTC’de yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Konak’ın naaşı Türkiye’ye gönderilecek. Sanatçının, memleketi Trabzon’un Maçka ilçesinde, babasının mezarının yanına defnedileceği bildirildi. Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, aileden yapılan açıklamaya göre, cenaze töreni Çarşamba günü Maçka’daki aile kabristanında gerçekleştirilecek