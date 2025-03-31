Yürek burkan detay! Volkan Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü...

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanan 58 yaşındaki ünlü sanatçı Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı. Volkan Konak'ın kendisine ilk müdahaleyi yapan doktorla 20 yıl önce karşılaştığı ve ona yardımcı olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İskele kentindeki bir oteldeki konseri sırasında fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Konak, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçıya, konseri izlemeye gelen doktorlar ve acil sağlık ekibi tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldı.

Bu doktorlardan biri olan Ahmet Görkem Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la anısını paylaştı.

"Yardımcı olduğun o genç büyüdü..."

Ahmet Görkem Yasak, konserde çektiği videoya “20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız" notunu düştü.

Volkan Konak kimdir?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve Lise Eğitimini Maçka‘da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler’de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.

Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak, çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturup, özgün bir yapıda yeni bir tarz yaratan Konak, ikinci albümü Efulim’ i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar’ ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonra da bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004’e müzik dünyasının iddialı yapımlarından biri olarak girdi ve en çok satan albümler sıralamasında Elmas Plak ödülünü kazandı. 2006 yılında yine Mora adlı albümü Altın Plak ödülüne Layık görüldü. 2009 yılında çıkardığı Mimoza albümü ise hem Altın, hem de Platin Plak ödülü alarak Türkiye’de en çok satan albüm olarak birinci sırada yer aldı. 2012 yılında Lifor albümünü çıkardı. 2015 yılında ise Manolya albümünü sevenlerine sundu. Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu.