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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile telefonda görüştüğünü aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik ettiği belirtildi.

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İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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