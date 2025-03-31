Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron ile telefonda görüştüğünü aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını tebrik ettiği belirtildi.Abone ol
İletişim Başkanlığı tarafından şu açıklama yapıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayan Macron, Cumhurbaşkanımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti, bayramın İslam âlemine hayırlı olması temennisinde bulundu.