AK Parti Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmaların ardından yaşananlarla ilgili, "Gençleri provoke eden, toplumu birbirine düşüren, yerli ve milli kaynaklarımıza bu kadar düşman bir tutumu, ülkeyi yurt dışındaki odaklara şikayet eden ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bu bakış açısını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Merkezi'ni Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi ve BBP heyetleri ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Bayramlaşma programı kapsamında, AK Parti Genel Merkezine ilk ziyareti, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığındaki MHP heyeti yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, MHP heyetiyle bayramlaşmada, Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden zulme ve soykırıma 'dur' demeye, İsrailli bakanların hadsiz sözlerinin aksine daha da güçlü ve gür bir şekilde 'daha adil bir dünya mümkün' demeye ve insanlığın yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, Cumhur İttifakı olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda hedeflerine birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara da değinen Uygur, şöyle konuştu:

"Ortada bir hukuki soruşturma var. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Yargı bağımsız ve ortaya atılan iddia bir yolsuzluk iddiası. Bu iddiayı ortaya atanlar ve hukuki delilleri ortaya koyanlar kendi içlerinden birileri. CHP Genel Başkanının sağduyu, basiret ve ferasetten yoksun, muvazeneyi kaybetmiş bir şekilde toplumun dinamiklerini kutuplaştıran, her türlü provokasyona zemin hazırlayan anlayışını kabul etmek mümkün değil."

-"İtirazlar yargı mercilerinde dile getirilmeli"

Olaylar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine yönelik kullanılan çirkin ifadelere tepki gösteren Uygur, cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin demokrasinin güçlü bir şekilde işlediği bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Uygur, "Buna saygı duyulup, itirazlar yargı mercilerinde dile getirilmeli. Gençleri provoke eden, toplumu birbirine düşüren, yerli ve milli kaynaklarımıza, ekonomimize bu kadar düşman bir tutumu, ülkeyi yurt dışındaki odaklara şikayet eden ülkesi ve milletiyle barışık olmayan bakış açısını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

- "Burada sinsi bir plan olduğunu görmek gerekir"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman da ziyarette Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin selam ve bayram tebriklerini iletti.

Gazze'de yaşananları görüp sesini çıkarmayanların vicdanlarının karardığını vurgulayan Büyükataman, yaşanan acıların son bulması dileğinde bulundu.

Büyükataman, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili, şöyle konuştu

"Soruşturma bahanesiyle sokaklar yeniden terörize edilmeye çalışıldı, Türkiye'nin huzuru dinamitlenmek istendi. Yaşadığımız bunca acı tecrübeye rağmen, görünen o ki Meclis'in en büyük ikinci siyasi partisi bunlardan gerekli dersleri halen çıkartamamış. Türkiye hukuk devleti. Herkes yasalara ve anayasaya bağlı kalmak kaydıyla demokratik tepkisini tabii ki ortaya koyabilir ama bu haddini ve maksadını aşan bir noktaya evriliyorsa, güvenlik güçlerimize asit atmaya, baltalarla saldırmaya ve kaldırım taşlarını sökmeye varıyorsa burada sinsi bir plan olduğunu görmek gerekir. Devşirilmiş ve organize edilmiş toplulukların Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem merhum annesine yönelik çirkin sözleri gerçekten millet vicdanında çok ciddi bir tepkiye vesile oldu. Bunu kınadığımızı ve lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum."

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya da değinen Büyükataman, "Duamız ve temennimiz tarihi fırsat kaçırılmamalı, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu işi daha fazla ötelemeden, bir mazeretin ardına sığınmaksızın tarihi fırsatı değerlendireceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

MHP'nin ardından AK Parti Genel Merkezi'ni, sırasıyla HÜDA PAR, Anavatan ve BBP heyetleri ziyaret etti.