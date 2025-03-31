Rusya: Ukrayna anlaşmaya rağmen Enerji saldırılarını sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile varılan enerji saldırılarına ara verme anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu. Bryansk'taki elektrik tesisine düzenlenen İHA ve topçu saldırıları sonucu bölgede elektrik kesintileri yaşandı. Kremlin, Kiev yönetimini "taahhütlerini yerine getirmemekle" suçladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ABD ile varılan anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bryansk bölgesindeki elektrik tesislerine dün akşam topçu ateşi ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıların bölgede elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

"KİEV TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Açıklamada, "Ukrayna ordusu, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik kasıtlı saldırıları sürdürüyor. Bu durum, Kiev yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki yetersizliğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.

ABD-RUSYA ANLAŞMASINA GÖLGE DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mart'taki görüşmelerinin ardından 30 gün boyunca enerji altyapılarına saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya varmıştı. Kremlin, bu kapsamda petrol rafinerileri ve enerji boru hatlarına yönelik saldırıların askıya alınacağını duyurmuştu. Ancak son gelişmeler, anlaşmanın henüz tam olarak uygulanmadığını ortaya koydu.

UKRAYNA TARAFINDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ukrayna yetkililerinin saldırı iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. Rusya'nın, ABD'yi anlaşmanın ihlali konusunda bilgilendirip bilgilendirmediği ise merak konusu. Enerji altyapılarına yönelik saldırılar, savaşın ekonomi ve sivil yaşam üzerindeki etkilerini artıran kritik bir cephe olarak öne çıkıyor.