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Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar

Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamalarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar. Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir." görüşünü belirten Yılmaz, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibinin İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlık olduğunu kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın. Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, 'İnsanlık İttifakı' bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır. İki devletli bir çözüm temelinde Filistin halkının haklı davasını ve insanlığın ortak değerlerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

Saar ne dedi?

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan'a 'diktatör' diyerek hitap eden Saar şu ifadeleri kullandı: Diktatör Erdoğan, anti-semitik yüzünü ortaya koydu. Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir saat önce anlarlar.

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