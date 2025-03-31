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Yunanistan'da muhalefetten Başbakan Miçotakis'in İsrail ziyaretine tepki: "Utanç verici"

Yunanistan'da muhalefetten Başbakan Miçotakis'in İsrail ziyaretine tepki: "Utanç verici"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, dün İsrail'e yaptığı ziyarete ülkedeki muhalefet partilerinden tepki geldi.

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Muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan yazılı açıklamada, Miçotakis'in İsrail ziyaretine ilişkin "Ciddi eksikliklerin ve jeopolitik çıkmazın devamı olarak provokatif bir harekettir. Miçotakis, ateşkesin bozulduğu ve İsrail'in saldırılarının yeniden başladığı bir dönemde, bu ziyarette Gazze'deki soykırımı göz ardı etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) yazılı açıklamasında ise "Miçotakis, katil devletle askeri işbirliğini derinleştirmek için katil Netanyahu ile görüştü." yorumu yapılarak, ziyaret için "utanç verici" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yeni Sol Partisi de yaptığı yazılı açıklamada, ziyaret için "Kiryakos Miçotakis, tarihin yanlış tarafında durmaktadır ve en karanlık sayfalara suç ortağı olmaktadır." ifadesini kullandı.

Miçotakis, dün İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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