MHP ve AK Parti heyetlerinden DEM Parti'ye bayram ziyareti

AK Parti ve MHP heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla DEM Parti'yi ziyaret etti.

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Konuk heyetleri, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ile Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

DEM Parti'yi ilk olarak MHP heyeti ziyaret etti. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın başkanlığındaki heyette, Genel Başkan Başdanışmanı, MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Mutlu, MHP heyetinin bayramını tebrik etti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu bayramda en büyük arzularının, tutuklu siyasetçilerin, partililerin, belediye başkanlarının bayramı aileleriyle geçirmeleri olduğunu belirten Mutlu, bu bayramın, bu ziyaretin buna vesile olmasını temenni etti.

Kayyum uygulamalarına karşı olduklarını dile getiren Mutlu, "İnsanların demokratik haklarını kullanmalarında hiçbir beis yok. Ancak parti olarak, insanların düşüncelerinden, inançlarından, duygularından ya da demokratik haklarından dolayı cezaevlerinde olmamaları gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bayramı, inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman da herkesin bayramını tebrik ederek bayramda, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğunu ifade etti.

Bu bayramda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin takdir ve tasarruflarıyla bayramlaşılan parti yelpazesini oldukça genişlettiklerini belirten Büyükataman, bu çerçevede DEM Parti'yi ziyaret ettiklerini bildirdi.

Büyükataman, "Bayramı, inşallah bayram tadında hep beraber kutlayacağız. Dargınlıkların, küskünlüklerin giderildiği, dostluk kapılarının yeniden aralandığı, kardeşlik hukukumuzun bir kez daha perçinleşmesine inşallah vesile olan günleri birlikte idrak edeceğiz. Kabulünüz için teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Genel Başkanımızın da selamlarını ve bayram tebriklerini özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise MHP heyetini, partilerinde görmenin gerçekten önemli olduğunu belirterek bayramlaşmanın aynı zamanda bir kavuşmak olduğunu dile getirdi.

Türkdoğan, "Hepimiz barış ve demokratik toplum çağrısının gereğine uygun olarak yeni bir Türkiye'yi onurlu bir barış içerisinde inşa edebiliriz. Ama inşa edeceğimiz bu Türkiye'nin aynı zamanda demokratik bir Türkiye olmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Nümayişlerin toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara evrilmesini doğru bulmuyoruz"

Büyükataman, Türkdoğan'ın bu sözleri üzerine, iyi niyet temennilerine katıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, demokrasiyle idare edilen bir ülke. İnsanlarımızın yasalar ve anayasa çerçevesinde demokratik tepkilerini ortaya koyabilmeleri en tabii hakları. Ama ölçüyü kaçırmamak lazım. Toplumun huzurunu hedef alabilecek noktalara bu nümayişlerin evrilmiş olmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye olarak, hep beraber bu anlamda çok acı tecrübeler yaşadık. Bu tecrübelerin ışığı altında mutlaka tepkimizi ortaya koyabilmeliyiz, bu en tabii hakkımız bunun idraki içerisinde, sorumlu bir anlayışla bu tepkimizi ortaya koyabilmek zannediyorum daha uygun olacak. Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin malum bir soruşturma çerçevesinde, vatandaşı nümayişe davet eden, sokaklara davet eden çağrısı karşısında partinizin yapmış olduğu çağrıyı da çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Tabii ki, bu ülkede yaşayan herkes en tabii hak olarak gerektiğinde demokratik tepkisini de ortaya koyabilmeli, bu anlamda demokratik hakkını da kullanabilmeli ama ifade ettiğim gibi yasalar ve anayasa çerçevesinde olduğu takdirde mutlaka daha kıymetli ve doğru olur."

AK Parti heyetinin ziyareti

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu'ndan oluşan AK Parti heyeti de DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı bayram tebriklerinin iletilmesi sonrası DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, ülkede yaşanan sorunların eşitlik ve özgürlük temelinde çözülmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Hiçbir annenin gözyaşı dökmeyeceği bayramların yaşanması temennisinde bulunan Mutlu, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının da selamlarını iletti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan da AK Parti'nin, ülkenin sorunlarının farkında olduğuna dair inancını dile getirerek, muhalefet partisi olarak kendilerinin de demokratik siyaset zemininde bu sorunları çözmek için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ve demokratik siyasetin Türkiye'de sorunları çözeceğine inandığını söyledi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kurt ise 6 Şubat depremlerinde çok büyük bir yıkım yaşandığını hatırlatarak, Adıyaman'da yaklaşık 31 bin, Türkiye genelinde ise 201 bin vatandaşa yeni evlerinin anahtarlarının teslim edildiğini anımsattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu çağrıya yoğun desteği sonrası bir sürecin başladığına işaret eden Kurt, toplumun tamamının huzur istediğini vurguladı.

Kurt, şöyle devam etti:

"Huzurlu bir ortama kavuşmamız için hem MHP Genel Başkanı hem Cumhurbaşkanımız büyük bir dirayet gösterdiler. İmralı, büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrının karşılık bulması, bu çağda silahların değil, barışın, dostluğun konuşulması, çiçeklerin konuşulması, insanların huzurla işlerine, güçlerine gitmelerinin sağlanması gerekiyor. Ümit ediyorum ki bu süreç en kısa zamanda tamamlanır."

Bu konuda DEM Parti'nin de üzerine düşeni yaptığını, süreçten en kısa zamanda sonuç alınmasının halkı mutlu edeceğini belirten Kurt, "Hepimiz demokratik, özgür bir ülkede, toplumumuzun özlemini duyduğu bir ortamda siyaset yapma imkanına kavuşuruz. Hepimizin özlemi, artık silahların konuşulmaması, silahların değil insanların konuşması, silahların artık tamamen terk edilmesi, örgütlerin kendisini feshetmesi. Bizim beklentimiz budur. Toplumun beklentisi budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu da "AKP ve MHP hükümetinin yani parlamentonun bundan sonra atacağı adımlar çok önemli." dedi.