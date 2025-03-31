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İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı

İsrail ordusunun, 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1001 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 359 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Son 48 saatte hastanelere 80 ölü ve 305 yaralı getirildiği kaydedildi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İsrail'in düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 189 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 357'ye, yaralıların sayısının da 114 bin 400'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâla binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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