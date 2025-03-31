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Müftüden 'Volkan Konak' paylaşımı... "Sahnede gebermiş" dedi devamında ise bu ifadeleri kullandı!

Müftüden 'Volkan Konak' paylaşımı... "Sahnede gebermiş" dedi devamında ise bu ifadeleri kullandı!

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, şarkıcı Volkan Konak'ın ölümünün ardından sosyal medyada yaptığı paylaşıma çok sayıda kişi tepki gösterdi. Paylaşımında, "Sahnede gebermiş" diyen müftü, gelen tepkilere cevap verdi.

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Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, konser sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak için paylaşım yaptı. Müftünün "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandığı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Müftüye geniş bir kesim tepki gösterdi.

Müftü, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet."

Müftüden tepkilere yanıt

Gelen tepkiler üzerine bir paylaşımda daha bulunan Mehmetalioğlu, "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

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