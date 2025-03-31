Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı

Volkan Konak’ın ani vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla usta sanatçıyı anarak "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Karadeniz’in hırçın rüzgarını yüreğimize dokunan sesi, iyilik dolu kalbi, cesareti, ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız" dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü, sevenlerini ve sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. “Kuzeyin Oğlu” olarak tanınan Konak, sadece Karadeniz’in değil, Türkiye’nin dört bir yanındaki dinleyicileri için unutulmaz bir ses ve güçlü bir duruş olarak hafızalarda yer etti.

Volkan Konak’ın vefatının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sanatçıya dair duygularını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. İmamoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Karadeniz’in hırçın rüzgarını, yüreğimize dokunan sesi, iyilik dolu kalbi, cesareti, ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız... Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.”