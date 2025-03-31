Antalya'da babasının evini ateşe verip ekiplere zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde babasının evini ateşe verip, itfaiye ve polis ekiplerine zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı.Abone ol
Merkez Mahallesi Adil Aydın Caddesi'nde, H.A.G. babası M.G. ile tartıştıktan sonra babasının tek katlı evini ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışması yapan itfaiye ve güvenlik önlemi alan polise zorluk çıkaran H.A.G. gözaltına alındı.
Dumandan etkilenen baba, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.