İstanbul'da bayramın ikinci günü yollar boş kaldı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkan İstanbulluların ardından megakentte yollar boş kaldı. Trafik havadan görüntülendi.

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Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul’da alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. 9 günlük resmi tatil sürecini değerlendiren milyonlarca kişinin şehir dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlama yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyesinde ölçüldü. TEM Otoyolu’nda araç akışının akıcı olduğu gözlendi.

ŞEHİR HAVADAN SESSİZ

Boş kalan yollar, dron ile havadan görüntülendi. Elde edilen görüntülerde, ana arterlerin neredeyse boş olduğu, trafikte seyreden araç sayısının oldukça azaldığı dikkat çekti. Özellikle kent genelinde yoğunluğu ile bilinen köprü girişleri, bağlantı yolları ve çevreyollarındaki sakinlik dikkat çekiciydi.

İstanbul’un bayram tatillerinde verdiği bu kısa soluklanma, bir yandan sürücülere rahat nefes aldırırken, diğer yandan şehrin olağan temposunun ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, dönüş trafiğinde özellikle tatilin son iki günü olan cumartesi ve pazar günlerinde yeniden yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.