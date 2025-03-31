BIST 9.659
DOLAR 37,94
EURO 41,01
ALTIN 3.807,37
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da bayramın ikinci günü yollar boş kaldı

İstanbul'da bayramın ikinci günü yollar boş kaldı

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışına çıkan İstanbulluların ardından megakentte yollar boş kaldı. Trafik havadan görüntülendi.

Abone ol

Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde İstanbul’da alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. 9 günlük resmi tatil sürecini değerlendiren milyonlarca kişinin şehir dışına çıkmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlama yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, öğle saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 35 seviyesinde ölçüldü. TEM Otoyolu’nda araç akışının akıcı olduğu gözlendi.

ŞEHİR HAVADAN SESSİZ

Boş kalan yollar, dron ile havadan görüntülendi. Elde edilen görüntülerde, ana arterlerin neredeyse boş olduğu, trafikte seyreden araç sayısının oldukça azaldığı dikkat çekti. Özellikle kent genelinde yoğunluğu ile bilinen köprü girişleri, bağlantı yolları ve çevreyollarındaki sakinlik dikkat çekiciydi.

İstanbul’un bayram tatillerinde verdiği bu kısa soluklanma, bir yandan sürücülere rahat nefes aldırırken, diğer yandan şehrin olağan temposunun ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, dönüş trafiğinde özellikle tatilin son iki günü olan cumartesi ve pazar günlerinde yeniden yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da babasının evini ateşe verip ekiplere zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da babasının evini ateşe verip ekiplere zorluk çıkaran kişi gözaltına alındı
Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı
Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı
İsveç Türk baba ile oğlunu konuşuyor! Sosyal medyada "kahraman" ilan edildiler
İsveç Türk baba ile oğlunu konuşuyor! Sosyal medyada "kahraman" ilan edildiler
Doğum başvuru takvimi belli oldu: Kimler başvuruda bulunabilecek?
Doğum başvuru takvimi belli oldu: Kimler başvuruda bulunabilecek?
MHP ve AK Parti heyetlerinden DEM Parti'ye bayram ziyareti
MHP ve AK Parti heyetlerinden DEM Parti'ye bayram ziyareti
Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı: Kardeşinin feryatı yürek yaktı
Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı: Kardeşinin feryatı yürek yaktı
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı
İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılarda can kaybı 1000'i aştı
Müftüden 'Volkan Konak' paylaşımı... "Sahnede gebermiş" dedi devamında ise bu ifadeleri kullandı!
Müftüden 'Volkan Konak' paylaşımı... "Sahnede gebermiş" dedi devamında ise bu ifadeleri kullandı!
Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar
Cevdet Yılmaz: Anti-semitizm arayanlar, Avrupa tarihine baksınlar
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü
İzmir'de silahlı kavgada 3 kişi öldü
Yunanistan'da muhalefetten Başbakan Miçotakis'in İsrail ziyaretine tepki: "Utanç verici"
Yunanistan'da muhalefetten Başbakan Miçotakis'in İsrail ziyaretine tepki: "Utanç verici"
Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!
Uraloğlu yeni sistemi açıkladı: Tek çatı altında birleşiyor!