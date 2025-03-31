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Netanyahu'ya büyük şok! Kendisine yakın iki isim tutuklandı

Netanyahu'ya büyük şok! Kendisine yakın iki isim tutuklandı

İsrailli iş insanı Gil Bilger'in, Katar adına çalışan bir ABD vatandaşı aracılığıyla İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein'a para aktardığının ortaya çıkması üzerine tutuklama kararı verildi.

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Tutuklama kararı, İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein'a para aktardığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

İKİ AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA KALDILAR

Katargate soruşturması kapsamında tutuklanan Feldstein ve Urich'in, "yabancı bir ajanla temas kurmak" ve "kara para aklamakla" da suçlandığı belirtildi.

İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Urich evinden alınarak tutuklanırken, "gizli belgelerin sızdırılması" kapsamında tutuklanarak hakkında ev hapsi kararı verilen Feldstein için ise ev hapsinin devamı kararı alındığı açıklandı.

Ayrıca Feldstein ile Birger arasında aracılık yaptığından şüphelenilen bir medya mensubunun da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

NETANYAHU İFADEYE ÇAĞRILDI 

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla ifadeye çağrıldığı kaydedildi. Netanyahu'ya, bugün ya da başka bir gün açık ifade verme seçeneği sunulduğu, Başbakan'ın bugün ifade vermeyi seçtiği bildirildi.

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