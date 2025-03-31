Ömer Çelik: Bu tavır çifte standarttır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Le Pen’e verilen seçim yasağı, Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirileri ve İsrail’deki gelişmeler hakkında konuştu. Le Pen’in AB fonlarını usulsüz kullanmaktan suçlu bulunduğunu hatırlatan Çelik, Macron’un Türkiye’deki yargı süreçlerine yönelik çifte standartlı tutum sergilediğini belirtti.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.Çelik, Le Pen'e yolsuzluk soruşturması sonrası verilen 5 yıllık seçim yasağını da değerlendirdi.

Çelik, "Bu tabi Fransız siyaseti açısından önemli. Macron'un en önemli rakibi durumunda Le Pen. Fransa siyaseti açısından aşırı sağın geleceğini nasıl etkileyecek önümüzdeki günlerde görmüş olacağız. Le Pen, Avrupa'daki faşist partiler içerisinde öne çıkan birisi. Ana siyaseti AB'den çıkma şeklindeydi. Ancak şimdi AB gelirlerini şahsi hesaplarına aktarmadan suçlu bulundu" dedi.

"BU KUŞKUSUZ ÇİFTE STANDARTTIR"

Çelik, Macron'un İmamoğlu'na yolsuzluk operasyonu hakkında açıklamalarına da değinen Ömer Çelik "Macron açısında çelişki şudur Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Yargıyla ilgili eleştirileri var. Bizim çok açık bir tezimiz var. AB üyelik sürecimizle ilgili fasılları açın. Üzerimize düşenleri hemen yapmaya hazırız. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL MESELEYİ SİYASİ ŞANTAJA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Özgür Özel'in yolsuzluk soruşturması sonrası açıklamalarına da değinen Ömer Çelik, şöyle devam etti: Özgür Özel'in konuşmaları Avrupa'daki faşist partilerin söylemleriyle örtüşmüş durumda. Özel meseleyi siyasi şantaja dönüştürdü. Özgür Özel'in bir haftalık siyaseti sosyal bölücülük üzerine kuruludur. Kahve kitap satılan mekanlardan devlet görevlilerine kadar hedef göstermediği tehdit etmediği kimse kalmadı.

İSRAİLLİ BAKANIN AÇIKLAMALARI

İsrailli bakan Sarr'ın skandal açıklamalarına da değinen Çelik, "Katliam şebekesini en çok rahatsız eden Cumhurbaşkanımızın sözleridir. Cumhurbaşkanımız konuştuktan 5 dakika sonra bunlar tepki verme gereği hissediyor. İsrail'de bir soykırım şebekesi var" dedi.