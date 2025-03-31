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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: İki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: İki kardeş hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşler hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşler kurtarılamazken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Merkez Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yakınlarında Yakup (29) ile Yusuf Aydoğdu (32) kardeşlere henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Aydoğdu kardeşler, sağlık görevlilerince kaldırıldıkları Balıklıgöl Devlet Hastanesinde öldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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