Diyarbakır'da 6 gündür aranan 48 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Le Pen’e verilen seçim yasağı, Macron’un Türkiye’ye yönelik eleştirileri ve İsrail’deki gelişmeler hakkında konuştu. Le Pen’in AB fonlarını usulsüz kullanmaktan suçlu bulunduğunu hatırlatan Çelik, Macron’un Türkiye’deki yargı süreçlerine yönelik çifte standartlı tutum sergilediğini belirtti.Abone ol
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez Sur ilçesinde girdiği Dicle Nehri'nin Kırklardağı mevkisinde 48 yaşındaki Sedat Karagöz'ün kaybolduğuna ilişkin ihbar yapıldı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin nehirde başlattığı arama çalışmalarında Karagöz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Karagöz'ün cesedi, otopsi için Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.