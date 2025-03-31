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Norveç'te maçın oyuncusuna 4 koli yumurta!

Norveç'te maçın oyuncusuna 4 koli yumurta!

Norveç ekibi Bryne FK, Bodo/Glimt'e 1-0 kaybettikleri maçta penaltı kurtaran kaleci Jan de Boer’i maçın oyuncusu seçerek 4 koli yumurta ile ödüllendirdi. Kulüp, yerel tarım ve hayvancılıkla olan bağları nedeniyle bu geleneği sürdürürken, taraftarlar traktör kepçesi üzerinde maç izleme imkânı buluyor. Gelecek hafta maçın oyuncusuna ise yerel süt hediye edileceği açıklandı.

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Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

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