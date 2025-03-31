Galatasaray namağlup ünvanını 3. Lig ekibine kaptırdı

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, 25 maçta 12 galibiyet ve 13 beraberlik alarak 49 puanla 3. sırada yer alırken, Türkiye’de profesyonel liglerde mağlubiyet almayan tek takım olma unvanını taşıyor. Süper Lig’de Galatasaray’ın Beşiktaş’a yenilmesiyle bu unvanı tek başına elde eden İzmir ekibi, sezonu namağlup tamamlayarak şampiyonluk hedefliyor.

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3.Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçta 12 galibiyet, 13 beraberlik alarak 49 puanla 3. sırada yer alan Aliağa Futbol, Türkiye'deki profesyonel liglerde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olmanın gururunu yaşıyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilmesiyle birlikte namağlup unvanı bulunan tek ekip İzmir temsilcisi Aliağa Futbol oldu.

Profesyonel liglerde yer alan 139 takım arasında bileği bükülmeyen tek ekip olan sarı-siyahlılar, bu unvanını koruyarak şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyor. 3. Lig takımının beraberliğinin galibiyet sayısından fazla olması ve grubunda 3. sırada yer alması dikkat çekiyor.

Aliağa temsilcisi 3. Lig'de geçen sezon da normal sezonu mağlubiyet almadan tamamlamış, daha sonra Play-Off'ta elenmişti.