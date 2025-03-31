Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye geri dönecek misiniz sorusuna yanıt

Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile ilgili açıklamasında daha önce sarı-lacivertli kulüpte yer almayacağını belirttiğini ancak acil durumlarda şartların değişebileceğini söyledi. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili bir tasarrufu olması durumunda hayır deme lüksünün bulunmadığını ifade etti.

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Fenerbahçe’nin efsane futbolcuları arasında yer alan aynı zamanda sarı-lacivertli kulübün eski teknik direktörü de olan Aykut Kocaman, Legend Futbol ve Fenerbahçe Sevdalıları'nın ortak YouTube yayına konuk oldu.

Aykut Kocaman, Koray Güçlü’nün moderatörlüğünde soruları yanıtladı. Başarılı teknik adam “Gelecek planlarınızda Fenerbahçe var mı?” sorusuna yanıt verirken gelecek hedefi hakkında da konuştu.

"KARAR VERİCİ BEN DEĞİLİM"

Aykut Kocaman, Fenerbahçe’ye hayır deme lüksü olmadığını söyledi. Kocaman, “Benim planlarımda Fenerbahçe’nin olmasının çok fazla anlamı yok. Şundan dolayı diyeceğim. Önemli olan benim Fenerbahçe’nin planlarında olup olmadığım. Buradaki karar verici ben değilim” dedi.

"FENERBAHÇE'NİN TASARRUFU OLDUĞU SÜRECE BENİM HAYIR DEME NİYETİM DE LÜKSÜM YOK"

Kocaman sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle veri olayının etkisiyle ‘Fenerbahçe denkleminde yokum’ demiştim. Bunu bu anlamda deklare ettim ama hiçbir zaman şu demek değildi. Acil durumlar, acil ihtiyaçlar olabilir. Hayat kime ne getirecek belli olmuyor. Fenerbahçe’nin böyle bir tasarrufu olduğu sürece benim buna hayır deme niyetim de lüksüm de yok. Bu kadar basit.”

"ALİ BEY'İN ANLAYAMADIĞI OYDU"

Kocaman şu ifadeleri kullandı:

“Ali Bey’in de anlayamadığı oydu herhalde. Benim dışarıdan bir hamle yaparak ya bir kuliste beklentim olarak böyle bir şey yapma şansım hiçbir zaman olmadı. Yapıma aykırı, yapım da böyle değil. Beni de bu anlamda tanımamış olması gerçekten üzdü. Çok acı yani. Hakikaten çok üzüldüm. Dolayısıyla benim böyle bir beklentim yok.”

"MİLLİ TAKIM HİKAYESİMİN OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

A Milli Takım’ı çalıştırmanın hedefleri arasında yer aldığını ifade eden Kocaman, şu anda görevde olan İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’yı çok başarılı bulduğunu söyledi. Kocaman şöyle konuştu:

“Geleceğimle ilgili tarafında ben milli takım hikayemin olmasını çok isterdim. Şunu da söyleyeyim şu andaki milli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella çok başarılı. Hakikaten çok iyi gidiyor. Bütün kalbimle destekliyorum. Bütün samimiyetimle başarılarının devamını diliyorum. "

"MONTELLA ÇOK BAŞARILI"

Kocaman, "Hem kendi adına hem de ulusumuzu çıkardığı yer anlamında. Çok başarılı, son derece iyi gidiyor. Harika bir oyuncu grubu yakaladı ve güzel yönetiyor. Avrupa Şampiyonası’nda eleştirilerim vardı ama toparladı, oyuncu grubunu çok güzel eline aldı, harika yönetiyor. Milli Takım’ı zevkle izliyorum" dedi.